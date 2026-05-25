Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki

Destici\'den DEM Parti\'nin açıklamalarına sert tepki
25.05.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Destici, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Söz konusu açıklamaya karşı aziz milletimizin ve kadim 'devlet aklı'mızın duruşu nettir." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İmralı ziyareti sonrası DEM Parti tarafından yapılan açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi.

"DEVLETE İSTİKAMET ÇİZME HADSİZLİĞİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İmralı ziyareti sonrası PKK uzantısı DEM Parti’nin paylaştığı son açıklama, terör örgütü elebaşının kendisini yapısal bir “kurtarıcı” olarak konumlandırma ve devlete istikamet çizme hadsizliğinin yeni ve güncel bir örneğidir."

"BENİM MODERATÖRLÜĞÜM BİTERSE TÜRKİYE MAHFOLUR ALT METNİ"

 Orta Doğu'daki gelişmelerin bir şantaj malzemesi olarak kullandığını vurgulayan Destici şöyle dedi:

"Orta Doğu’daki kaotik atmosferi şantaj malzemesi yapan “bebek katili” stratejik risklerin ancak kendisiyle aşılabileceğini iddia ederek paranoid bir hezeyanla kurtarıcı rolüne soyunmaktadır! 'Benim moderatörlüğüm biterse Türkiye mahvolur' alt metniyle örülü bu narsist tehdit dili, on binlerce vatan evladının katili bir hainin devlet ve millet hafızasıyla dalga geçme fütursuzluğudur."

"İKİ YÜZLÜ BİR TİYATROYU YÖNETMEKTEDİR"

Sahadaki gerçeklerin bu iddiaları boşa çıkardığını belirten Destici şu sözleri kaydetti:

"Üstelik sahadaki gerçeklik bu sözde rolü boşa düşürmektedir. Suriye’den Irak’a, dağ kadrosundan diasporaya kadar hiçbir terör unsuru üzerinde bütüncül fiili bir etkisinin kalmadığı defalarca tescillenmiştir. Buna rağmen İmralı canisi , masada başka, dağda başka konuşan; bir yandan 'Ortadoğu'da mikro-milliyetçilik zarar verir' derken diğer yandan ABD-CENTCOM-İsrail himayesinde bölücü 'dört parça kürdistan' idealini diri tutan iki yüzlü bir tiyatroyu yönetmektedir."

BBP lideri şunları aktardı: "Resmi ligimizdeki bir futbol takımını dahi “kürdistanın takımı” diye etiketleyen bu anlayış, silah bırakmadan ve nedamet göstermeden “almadan vermeyiz” şantajıyla süreci pazarlığa çevirmeye çalışmaktadır."

"MİLLİ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ SİLAH GÖLGESİNDE TARTIŞILAMAZ"

Devletin ve milletin bu oyunlara asla geçit vermeyeceğinin altını çizen Destici, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

"Söz konusu açıklamaya karşı aziz milletimizin ve kadim 'devlet aklı'mızın duruşu nettir: Bu ülkenin mukadderatına ihanet etmiş bir hainin kurtarıcı rollerine ve terörün vesayetindeki siyasi yapıların bu reddiyeyi meşrulaştırma çabalarına geçit verilmeyecektir! Milli birlik ve bütünlüğümüz silah gölgesinde tartışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti; terörle mücadelesini de bölgesel politikalarını da eli kanlı bir terör aparatına ihtiyaç duymadan, kendi 'devlet aklı' ve milli iradesiyle yürütme kudretine sahiptir. Ve biiznillah öyle olacaktır."

Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sosyal Medya, DEM Parti, İmralı, Medya, Son Dakika

Son Dakika BBP Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

23:35
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip
23:25
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:44:52. #7.12#
SON DAKİKA: Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.