Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti

25.05.2026 23:27
1960’lı yıllarda Amerikan televizyonunun tanınan yüzlerinden biri olan ve "Andromeda Esrarı" filmiyle hafızalara kazınan Kanadalı oyuncu Peter Helm, West Hills’teki evinde 84 yaşında vefat etti. Yakın arkadaşı David Timmerman, ünlü aktörün uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. "Bonanza" ve "Perry Mason" gibi kült dizilerde de rol alan Helm, oyunculuğu bıraktıktan sonra yapımcılık ve eğitmenlik yapmıştı.

1960'lı yıllarda Amerikan televizyon dünyasının popüler yapımlarında canlandırdığı rollerle tanınan ve sinema tarihinin önemli bilim kurgu eserlerinden "Andromeda Esrarı" (The Andromeda Strain) filminde yer alan Kanadalı oyuncu Peter Helm, West Hills’teki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı David Timmerman, ünlü oyuncunun uykusunda huzur içinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Helm’in vefatının ardından sanat dünyası yasa boğulurken, geride oyuncu olan kız kardeşi Anne Helm, kızları Tiffany ile Brandee ve yedi torunu kaldı. Oğlu Dustin ise 2014 yılında vefat etmişti.

SANATLA İÇ İÇE BÜYÜYEN BİR ÇOCUKLUK

Peter John Helm Jr., 22 Aralık 1941’de Kanada’nın Toronto kentinde dünyaya geldi. Babasının genç yaştaki ölümünün ardından annesi, büyük kızının sanat kariyerine destek olmak amacıyla aileyi New York’a taşıma kararı aldı. Bu stratejik taşınma, Peter Helm’in de erken yaşlardan itibaren eğlence ve sahne dünyasıyla iç içe bir ortamda büyümesini sağladı.

TELEVİZYONUN ALTIN ÇAĞINDA GENÇ BİR YILDIZ

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1950’lerin sonlarında adım atan Helm, ilk olarak "Too Young to Go Steady" dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede Amerikan televizyonunun altın çağına damga vuran yapımların aranılan yüzü oldu. Genellikle saf genç erkek ya da asker rollerinde karşımıza çıkan oyuncu; "Doctor Kildare", "Caravana", "El fugitivo", "Combate", "Rawhide", "Ironside", "Perry Mason" ve "Bonanza" gibi dönemin efsanevi televizyon dramalarında boy gösterdi.

BEYAZ PERDEDE VE BROADWAY'DE DEV İSİMLERLE

Sinema dünyasına 1962 yapımı büyük bütçeli savaş filmi "El día más largo" (En Uzun Gün) ile adım atan Helm, buradaki genç asker rolüyle dikkat çekti. 1960’ların ortasında Natalie Wood ile birlikte rol aldığı "La rebelde" filminde hırslı bir karaktere hayat verdi. 1971 yılında ise kariyerinin en ikonik işlerinden biri olan bilim kurgu klasiği "Andromeda Esrarı" filminde önemli bir rol üstlendi. Sinemanın yanı sıra Broadway'de de aktif olan aktör, 1960 yılında "There Was a Little Girl" oyununda Jane Fonda gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

KAMERA ARKASINA GEÇİŞ VE ÇOK YÖNLÜ BİR YAŞAM

Ekranlardaki son rolünü 1971 yılında "The Smith Family" dizisiyle canlandıran Peter Helm, bu tarihten sonra oyunculuktan kademeli olarak uzaklaştı. 1991 yılında Vancouver’da "GeoMediapro" adlı yapım şirketini kurarak yönetmenlik ve yapımcılık yapmaya başladı, ayrıca Vancouver Film School’da eğitmenlik üstlendi. Sanatın dışında tam bir havacılık, fotoğrafçılık ve otomobil tutkunu olan ünlü isim, Los Angeles'ta bir Ferrari kulübü kurmuştu. Özel hayatında ise 1962-1966 yılları arasında oyuncu Brooke Bundy ile evli kalmış ve kızı Tiffany Helm'in de sektöre girmesiyle ailedeki oyunculuk geleneğini sürdürmüştü.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
