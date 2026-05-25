Kılıçaroğlu Tunç Soyer\'den de umduğu desteği alamadı

25.05.2026 23:42
Kooperatif davası kapsamında tutuklu yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Merkezi'nin polisler tarafından boşatılmasına dair cezaevinden çarpıcı bir mesaj paylaştı. Gelişmeleri hücresinden takip ettiğini belirten Soyer, "Dün yaşananları cezaevi hücremde tek başıma izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum. Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı. Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü" sözleriyle tahliye sürecine tepki gösterdi.

Kooperatif davası kapsamında tutuklu yargılanan ve İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’da yaşanan siyasi gelişmeleri ve CHP Genel Merkezi'nin polis ekipleri eşliğinde boşaltılmasını televizyon ekranından takip ettiğini belirtti.  

"GERİDE SADECE DERİN BİR UTANÇ VE ACI KALDI"

Ankara’da yaşanan siyasi sarsıntıyı ve genel merkezdeki tahliye sürecini koğuşundaki televizyondan izlerken hissettiği derin üzüntüyü gizlemeyen Tunç Soyer, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dün yaşananları cezaevi hücremde tek başıma izlerken gözyaşlarıma hakim olamadım, kahroldum. Söz bitti. Geride sadece derin bir utanç ve acı kaldı. Muhtemelen cezaevinde geçirdiğim en zor günümdü."

"GÖRKEMLİ ÇINARIMIZ BU BADİREYİ DE ATLATACAKTIR"

Hücrede hissettiği acıya rağmen cumhuriyetle yaşıt CHP'nin bu zorlu günleri aşacağına olan inancını vurgulayan Soyer, mücadele azmini şu sözlerle dile getirdi:

"Yarından itibaren mutlaka yeni bir solukla, yeni sözler kuracağız biliyorum. Çünkü umut mücadeleye dairdir. Ve mutlaka hakikati daha iyi anlayıp, yeni umut ve çarelerle yeniden buluşacağız. Biliyorum ki, memleket sevdamız için birleşerek, çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz. Görkemli Çınarımız çok fırtınalar gördü ve elbet bu badireyi de atlatacaktır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Mal hem seni sattılar hem neyi savunuyon 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Vay be gözlerim doldu 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
