Amedspor\'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan\'a Süper Lig\'den talip

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Amedspor'un sergilediği başarılı performans, oyuncularına olan ilgiyi artırdı. Diyarbakır temsilcisinde kiralık olarak forma giyen genç yıldız için Süper Lig ekibi Samsunspor resmi olarak devreye girdi.

SAMSUNSPOR, FELIX AFENA-GYAN'IN PEŞİNDE

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız veren Karadeniz ekibi Samsunspor, gözünü Amedspor'un hücum oyuncusuna dikti. Kırmızı-beyazlı yönetimin, bonservisi İtalya’nın US Cremonese kulübünde bulunan Ganalı forvet Felix Afena-Gyan’ı kadrosuna katmak için ilk temasları kurduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisi, oyuncunun transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Geride kalan sezonda Amedspor formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 23 yaşındaki Ganalı golcü, toplamda 36 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi.

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Kariyerinde daha önce İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ve Juventus'un yanı sıra Cremonese formalarını da terleten genç yeteneğin güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.