Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip

25.05.2026 23:03
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Amedspor'da kiralık olarak forma giyen Felix Afena-Gyan'a talip oldu.

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Amedspor'un sergilediği başarılı performans, oyuncularına olan ilgiyi artırdı. Diyarbakır temsilcisinde kiralık olarak forma giyen genç yıldız için Süper Lig ekibi Samsunspor resmi olarak devreye girdi.

SAMSUNSPOR, FELIX AFENA-GYAN'IN PEŞİNDE

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız veren Karadeniz ekibi Samsunspor, gözünü Amedspor'un hücum oyuncusuna dikti. Kırmızı-beyazlı yönetimin, bonservisi İtalya’nın US Cremonese kulübünde bulunan Ganalı forvet Felix Afena-Gyan’ı kadrosuna katmak için ilk temasları kurduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisi, oyuncunun transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU 

Geride kalan sezonda Amedspor formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 23 yaşındaki Ganalı golcü, toplamda 36 karşılaşmada 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. 

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Kariyerinde daha önce İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ve Juventus'un yanı sıra Cremonese formalarını da terleten genç yeteneğin güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:35:28. #7.13#
