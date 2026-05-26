Netflix\'in yıldızı Stewart McLean\'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Netflix'in dünya genelinde büyük izleyici kitlesine ulaşan popüler dizisi "Virgin River" ile tanınan 45 yaşındaki oyuncu ve yapımcı Stewart McLean'dan acı haber geldi. Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan ünlü aktörün cansız bedeni, Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde yer alan Lions Bay bölgesinde ulaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ALARMI: SORUŞTURMA EKİBİ DEVREDE

Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) Squamish birimi, 15 Mayıs'tan bu yana kayıp olan McLean için resmi başvurunun pazartesi günü yapıldığını duyurmuştu. Bölgede yürütülen arama çalışmaları acı haberle noktalanırken, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından dosya Entegre Cinayet Soruşturma Ekibi’ne (IHIT) devredildi. Güvenlik güçleri, elde edilen somut bulgular doğrultusunda McLean'in bir cinayete kurban gittiğine dair çok güçlü şüpheler olduğunu bildirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEDE

Polis yetkilileri, yaşanan bu trajik olayın bölge halkı için genel bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını, izole bir vakadan ibaret olduğunu açıkladı. Cinayet masası dedektifleri, ünlü aktörün kaybolduğu 15 Mayıs tarihinden önceki son hareketlerini, görüştüğü kişileri ve temaslarını mercek altına aldı. Çevredeki güvenlik kamerası (CCTV) kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri toplanırken, McLean'in kesin ölüm nedeni yapılacak adli tıp otopsisinin ardından netlik kazanacak.