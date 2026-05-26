2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu
26.05.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2,3 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı ünlü fitness fenomeni Gabriel Ganley, Sao Paulo'daki evinde ölü bulundu. 23 Mayıs günü bir arkadaşı tarafından mutfak zemininde hareketsiz halde bulunan genç sporcunun ani vefatı sponsoru tarafından da doğrulandı. Konuyla ilgili inceleme başlatan yetkililer, bu aşamada olayı "şüpheli ölüm" kategorisinde değerlendirdiklerini bildirdi.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan 22 yaşındaki Brezilyalı fitness fenomeni Gabriel Ganley, Sao Paulo'daki evinde ölü bulundu. Instagram'da 2,3 milyon takipçisi bulunan genç sporcunun ani ölümü, spor camiasında ve takipçileri arasında büyük bir üzüntü yarattı. 

MUTFAK ZEMİNİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yerel medya kuruluşlarından edinilen bilgilere göre, Gabriel Ganley'nin cansız bedenini evine gelen bir arkadaşı fark etti. Genç fenomenin mutfak zemininde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ganley'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

CİNAYET BULGUSU YOK, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Genç sporcunun ölümüne neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatan yetkililer, bu aşamada olayı "şüpheli ölüm" kategorisinde değerlendirdiklerini bildirdi. Bununla birlikte, evde ve olay yerinde ilk etapta cinayete veya zorlamaya işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

GEÇMİŞTEKİ STEROİD İTİRAFI GÜNDEME GELDİ

Henüz 15 yaşındayken vücut geliştirmeye başlayan Gabriel Ganley, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda geçmişte kas gelişimini hızlandırmak için anabolik steroid kullandığını takipçilerine itiraf etmişti. Kısa vadede performansı ve kas kütlesini artıran bu maddelerin; uzun vadede kalp krizinden karaciğer hasarına, hormonal bozukluklardan depresyona kadar hayati risk barındıran ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği biliniyor.

Öte yandan genç fenomenin, geçtiğimiz yıl geçirdiği ağır bir zatürre nedeniyle de podyumlara ve yarışmalara geçici bir süre ara vermek zorunda kaldığı öğrenildi.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Brezilya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fitness 2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti

23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:35
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 00:19:14. #7.13#
SON DAKİKA: 2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.