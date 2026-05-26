CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çekici değişiklikler, Özel\'in izleri siliniyor

CHP’de kurultay sürecine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki siyasi ve idari hareketlilik dijital alana da yansıdı. CHP’nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemelerde, Genel Başkan bölümünde dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

ÖZEL'İN ÖZGEÇMİŞİ GİTTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ GELDİ

Siteden Özgür Özel’in özgeçmiş bölümü kaldırılırken, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi eklendi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ” SEKMESİ DE KALDIRILDI

Sitede yapılan değişiklikler arasında yalnızca özgeçmiş alanı değil, parti vitrini niteliği taşıyan bazı bölümlerin de yeniden düzenlendiği görüldü. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde oluşturulan ve uzun süre parti iletişiminde öne çıkan sekmesinin kaldırılması, yeni döneme ilişkin sembolik bir adım olarak değerlendirildi.