CHP’de kurultay sürecine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki siyasi ve idari hareketlilik dijital alana da yansıdı. CHP’nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemelerde, Genel Başkan bölümünde dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
Siteden Özgür Özel’in özgeçmiş bölümü kaldırılırken, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi eklendi.
Sitede yapılan değişiklikler arasında yalnızca özgeçmiş alanı değil, parti vitrini niteliği taşıyan bazı bölümlerin de yeniden düzenlendiği görüldü. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde oluşturulan ve uzun süre parti iletişiminde öne çıkan sekmesinin kaldırılması, yeni döneme ilişkin sembolik bir adım olarak değerlendirildi.
Son Dakika › CHP › CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çekici değişiklikler, Özel'in izleri siliniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?