Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

26.05.2026 21:27
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay mahkemeye sevk edildi. Başkanı olduğu Yarımada Belediyeler Birliği'ne üye belediyeler üzerinden 3,5 milyon liralık usulsüz harcama yaptığı bilirkişi raporunda yer alan Günay'ın yanı sıra İmar Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve zabıta memuru S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G'nin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı. Mustafa Günay ve Özgür Bayraktar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA AKIŞI BAŞKANIN EŞİ ÜZERİNDEN SAĞLANMIŞ

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi.

?Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.

Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerden G.G'nin eşi Ş.G'ye ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik görüşmeler yapıldığına ilişkin beyanların da soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.

3,5 MİLYON LİRALIK USULSÜZ HARCAMA

Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.

