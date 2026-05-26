Düzce\'de Bıçaklanmış Adam Cesedi Bulundu

Düzce'de yaylada bulunan derenin kenarında 60 yaşında erkek cesedi bulundu.

DERE KENARINDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya giden vatandaşlar, derenin kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HEM BIÇAKLANMIŞ HEM DE VURULMUŞ

Jandarma ekipleri tarafından incelemede ilk belirlemelere göre yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı. Ayrıca yaşlı adamın ensesinden vurulduğu belirlendi. Ölen kişinin üzerinden cep telefonu veya kimlik çıkmazken, şahsın vurulduktan sonra uçurumdan dere kenarına düşme ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma ekipleri kimliğinin tespit edilmesi ve bölgedeki delilleri toplamak için incelemelerini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.