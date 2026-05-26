Rukiye Görgin'in Cansız Bedeni Göl Çevresinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rukiye Görgin'in Cansız Bedeni Göl Çevresinde Bulundu

Rukiye Görgin\'in Cansız Bedeni Göl Çevresinde Bulundu
26.05.2026 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 yaşındaki Rukiye Görgin'in cansız bedeni, Sakarya'daki Gölya Tabiat Parkı'nda bulundu.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'nda gölette cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in (26) son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının olaydan önce uzun süre göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Gölette hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç kadının Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Görgin'in, sabah saatlerinde otobüsle Sakarya'ya geldiği ve ardından Arifiye'ye geçtiği tespit edildi.

Genç kadının yaklaşık 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi. Görgin'in ağır adımlarla gölete doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANTASINDAN PARA VE ALTIN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde genç kadının yanında bulunan çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile altın olduğu görüldü. Görgin'e ait cep telefonuna ise ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polisin, genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, olay öncesinde kimlerle görüştüğünü ve Sakarya'ya geliş nedenini araştırdığı öğrenildi.

Öte yandan Rukiye Görgin'in Tarsus'ta bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi. Genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rukiye Görgin'in cenazesi, Sakarya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi. Genç kadının annesinin, cansız bedeninin bulunduğu gün Tarsus'ta kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rukiye Görgin'in Cansız Bedeni Göl Çevresinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti

00:31
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 02:14:14. #7.12#
SON DAKİKA: Rukiye Görgin'in Cansız Bedeni Göl Çevresinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.