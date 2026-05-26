Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

26.05.2026 23:02  Güncelleme: 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için açılan davada mahkemenin mutlak butlan kararı vermesiyle genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için harekete geçti. Kılıçdaroğlu TBMM Başkanlığı'na 3 sayfalık dilekçe vererek Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin iptal edilmesini istedi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in TBMM Grup Başkanı seçilmesine karşı hamle başlattı. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 3 sayfalık dilekçeyle belirterek Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin iptal edilmesini talep etti.

Öte yandan önceki Kılıçdaroğlu ile görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu’nun ekibi Meclis yönetimiyle görüşerek Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde seçildiği "grup başkanlığı" unvanının hukuken geçersiz olduğunu iletmişti. Bu doğrultuda, Özel'in bayram sonrasından itibaren bu unvanı ve yetkileri kullanamayacağı belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilmişti. Toplantıya 96 milletvekili katılmıştı. Toplantıda CHP TBMM Grup Başkanı seçimi yapılmıştı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özel'e desteklerini bildirdi" denilmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINABİLİR"

Atik söz konusu iddialarla ilgili şunları söylemişti: "Kılıçdaroğlu'nun, partiyi kaosa sürükleyen ve öne çıkan 10 milletvekili ile Özgür Özel dahil birçok ismin parti üyeliğini "askıya alma" yetkisi bulunuyor. Herhangi bir disiplin süreci veya rapor beklemeden uygulanabilecek bu tedbir benzeri yetki devreye girerse, Özgür Özel ve ekibi hiçbir parti faaliyetine katılamayacak, delegelik haklarını kullanamayacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi kullanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI ÜNVANI DA ELİNDEN ALINACAK"

Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis yönetimi ile görüşüyorlar. Başkanlık 'bu grup başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis'in İnternet sitesindeki grup başkanı ifadesiyle ilgili düzeltme yapılacak. Bayramdan sonra genel merkezden meclise yazı gönderilecek ve grup başkanı unvanını kullanamayacak. Özel, odayı boşaltacak, arabaları verecek. Grup Başkanı tartışması bitecek. Ya Meclis kaldıracak ya da Kılıçdaroğlu imzalı yazı gidecek."

Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
22:02
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 23:35:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.