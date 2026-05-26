Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in TBMM Grup Başkanı seçilmesine karşı hamle başlattı. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 3 sayfalık dilekçeyle belirterek Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin iptal edilmesini talep etti.

Öte yandan önceki Kılıçdaroğlu ile görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu’nun ekibi Meclis yönetimiyle görüşerek Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde seçildiği "grup başkanlığı" unvanının hukuken geçersiz olduğunu iletmişti. Bu doğrultuda, Özel'in bayram sonrasından itibaren bu unvanı ve yetkileri kullanamayacağı belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP TBMM kapalı grup toplantısı, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilmişti. Toplantıya 96 milletvekili katılmıştı. Toplantıda CHP TBMM Grup Başkanı seçimi yapılmıştı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özel'e desteklerini bildirdi" denilmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINABİLİR"

Atik söz konusu iddialarla ilgili şunları söylemişti: "Kılıçdaroğlu'nun, partiyi kaosa sürükleyen ve öne çıkan 10 milletvekili ile Özgür Özel dahil birçok ismin parti üyeliğini "askıya alma" yetkisi bulunuyor. Herhangi bir disiplin süreci veya rapor beklemeden uygulanabilecek bu tedbir benzeri yetki devreye girerse, Özgür Özel ve ekibi hiçbir parti faaliyetine katılamayacak, delegelik haklarını kullanamayacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi kullanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI ÜNVANI DA ELİNDEN ALINACAK"

Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis yönetimi ile görüşüyorlar. Başkanlık 'bu grup başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis'in İnternet sitesindeki grup başkanı ifadesiyle ilgili düzeltme yapılacak. Bayramdan sonra genel merkezden meclise yazı gönderilecek ve grup başkanı unvanını kullanamayacak. Özel, odayı boşaltacak, arabaları verecek. Grup Başkanı tartışması bitecek. Ya Meclis kaldıracak ya da Kılıçdaroğlu imzalı yazı gidecek."