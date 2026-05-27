Ülker Livaneli Merdivenden Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülker Livaneli Merdivenden Düştü

Ülker Livaneli Merdivenden Düştü
27.05.2026 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli, merdivenden düşerek yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli (78), evinin bahçesindeki merdivenden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırık şüphesi bulunan Livaneli tedavi altına alınırken, kazayı haber alan Zülfü Livaneli de hastaneye geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bitez Mahallesi'nde meydana geldi. Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdiven basamağından düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Livaneli'yi gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ülker Livaneli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eşinin kaza geçirdiği ve tedavi altına alındığı haberini alan sanatçı Zülfü Livaneli de hemen hastaneye geldi. Vücudunda kırık şüphesi bulunan Ülker Livaneli'nin tedavisinin sürüdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Zülfü Livaneli, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülker Livaneli Merdivenden Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 01:53:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ülker Livaneli Merdivenden Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.