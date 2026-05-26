Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

26.05.2026 15:18
İzmir’de Özgür Özel’in mitingi öncesi meydanlar dolup taşarken, polis müdahalesi sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa TOMA ve biber gazıyla müdahale edilirken, binlerce kişi Özgür Özel’le birlikte Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Olaylı mitingden yansıyan kareler siyasi tansiyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'de tansiyon bir an olsun düşmüyor. Mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel bugün Cumhuriyet Meydanı'nda 'Millet Buluşması' programı için İzmir Valiliği’ne başvurdu. 

VALİLİK CUMHURİYET MEYDANI'NA İZİN VERMEDİ

Ancak Valilik, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi, programın yakındaki Gündoğdu Meydanı’nda yapılabileceği belirtildi. Valilik kararına rağmen Özel, programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğini ve Atatürk anıtına çelenk bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından meydan bariyerlerle kapatıldı.

TOMA VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bugün Özgür Özel'i beklemek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere polis ekipleri tarafından yolu açmaları uyarısı yapıldı. Uyarılara aldırmayan kalabalık, bariyerlerin kaldırılmasını isteyince arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA'lar ile kalabalığa tazyikli su ve biber gazı sıkılarak müdahale etti. 

ÖZEL, KALABALIKLA GÜNDOĞDU MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenen ancak Valilik izni olmadığı için polisin müdahalesiyle karşılaşılan yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na çıkan kavşakta, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otobüsten kalabalığa seslenen Özel, şunları kaydetti:

"SİZ DESTAN YAZDINIZ"

"10 yaşında geldim bu şehre. 10 yaşında, lastik ayakkabılarımla ve küçük bir valizimle geldim bu şehre. Bu şehir beni bağrına bastı, okuttu, hep arkamda durdu ve bugünlere getirdi. İlk genel başkan seçildiğimde de ilk başta bu şehir bütün dengeleri değiştirmişti. Bu şehir bir bahçıvanın torunu, iki emekli öğretmenin evladı, devlet parasız yatılı burslusu bir eczacı Özgür’den 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmaz, biz izin vermeyiz' diyenlere İzmir'in sokağı arkamda durdu, insanı arkamda durdu. İlk genel başkan oldum, beni bağrınıza havaalanında siz bastınız. Kimse inanmadı, 31 belediyenin 29'una seçilmemden dört ay sonra bize emanet ederek siz destan yazdınız. Siz her seferinde bana inandınız. Bize inandınız. Partideki değişimin, Türkiye'ye değişim getireceğine inandınız."

"ZAMAN ÖFKEYİ UMUDA ÇEVİRME ZAMANI"

19 Mart'ta darbe oldu, sokaklara aktınız; Kordon'dan taştınız, çağırdık, milyonlar oldunuz, darbeye direndiniz. Biz arkadaşlarımızı satmadık, siz de beni hiç yalnız bırakmadınız. Ben İzmir'i biliyorum. Ben bu sokaklarda gün oldu hüznü gördüm, gün oldu umudu gördüm, heyecanı gördüm, coşkuyu gördüm ama ilk kez bugün bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman, öfkeyi umuda çevirme; bu öfkeden yeniden umut çıkarma, bu öfkeden, bu enerjiden yeni bir yürüyüş çıkarma zamanı, ülkeyi kurtarma zamanı.

Bugün havaalanına gelip, oradan Manisa'ya babamın annemin elini öpmeye, dedemin, anneannemin, babaannemin kabirlerini ziyaret etmeye, Ferdi kardeşime varmaya, Gülşahımızın kabrini ziyaret etmeye geldim. Babamın ocağından, anamın kucağından, Manisa'da CHP'nin baba ocağından helallik almaya geldim."

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

Kılıçdaroğlu'na seslenerek "seçim" teklifinde bulunan Özel, "Kemal Bey'e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA, AA, DHA, İHA

