Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

27.05.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe'ye yönelik 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının yeniden incelemeye alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarı ile alındı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası açılan dosyaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

FENERBAHÇE'YE SALDIRI DOSYASI RAFTAN İNİYOR

Açıklamada, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, spor ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Gürlek, "Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin ‘kanun yararına bozma’ kararı dün itibarı ile alındı" açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

"AMACIMIZ OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI"

Alınan karar ile beraber daha önce takipsizlik kararının hukuki yönden yenden değerlendirilmesinin önünün açıldığını aktaran Gürlek, amacın; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması olduğunun da altını çizdi.

Gürlek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken TSİ 22.15 sıralarında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Trabzon valisi Abdil Celil Öz, yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını açıklamış, sonrasında bunu av tüfeği ile değiştirmişti. Ancak yapılan incelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıkmıştı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılmış ve otobüs şoförü yaralanmıştı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürülmüş ve 01.40'ta İstanbul'a inmişti. 

7 Nisan 2015 tarihinde, saldırının şüphelisi iki kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden biri otobüsü takip ettiğini, diğeri ise silahı ateşlediğini itiraf etmişti. Ancak mahkemeye çıkınca hakkındaki iddiaları reddeden iki şahıs, 8 Nisan günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dava, bir süre yavaşlamış ve 2019'da alınan ihbar üzerine savcılık, yeni delil aramaya başlamıştı. Bu sırada, soruşturmayı yürüten ilk ekibin Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişiği olduğu gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilmesi kamuoyuna yansımıştı. Son olarak 4 Nisan 2020'de Fenerbahçe, "Aydınlanmayan Gün"ün üzerinden beş yıl geçmesine rağmen olayın gün yüzüne çıkarılmadığını ve faillerin derhal yakalanması gerektiğini duyurmuştu.

Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Akın Gürlek, Fenerbahçe, İnceleme, Trabzon, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Bize Adalet Bakanlığı 'da Trabzon, herkes gider biz kalırız... 0 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Adamsın bakanım... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti
Zamanlama manidar Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş’a Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a
ABD’nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı
Uğurcan Çakır’dan Fenerbahçe itirafı Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:24:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.