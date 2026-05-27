Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası açılan dosyaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE SALDIRI DOSYASI RAFTAN İNİYOR

Açıklamada, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, spor ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Gürlek, "Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin ‘kanun yararına bozma’ kararı dün itibarı ile alındı" açıklamasında bulundu.

"AMACIMIZ OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI"

Alınan karar ile beraber daha önce takipsizlik kararının hukuki yönden yenden değerlendirilmesinin önünün açıldığını aktaran Gürlek, amacın; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması olduğunun da altını çizdi.

Gürlek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken TSİ 22.15 sıralarında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Trabzon valisi Abdil Celil Öz, yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını açıklamış, sonrasında bunu av tüfeği ile değiştirmişti. Ancak yapılan incelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıkmıştı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılmış ve otobüs şoförü yaralanmıştı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürülmüş ve 01.40'ta İstanbul'a inmişti.

7 Nisan 2015 tarihinde, saldırının şüphelisi iki kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden biri otobüsü takip ettiğini, diğeri ise silahı ateşlediğini itiraf etmişti. Ancak mahkemeye çıkınca hakkındaki iddiaları reddeden iki şahıs, 8 Nisan günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dava, bir süre yavaşlamış ve 2019'da alınan ihbar üzerine savcılık, yeni delil aramaya başlamıştı. Bu sırada, soruşturmayı yürüten ilk ekibin Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişiği olduğu gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilmesi kamuoyuna yansımıştı. Son olarak 4 Nisan 2020'de Fenerbahçe, "Aydınlanmayan Gün"ün üzerinden beş yıl geçmesine rağmen olayın gün yüzüne çıkarılmadığını ve faillerin derhal yakalanması gerektiğini duyurmuştu.