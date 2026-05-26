İlk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı
İlk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

26.05.2026 15:44
2025'te Miss Wayne County yarışmasını kazanarak başörtüsüyle taç giyen ilk kadın olan Ameera Hashwi, bu kez Dearborn’daki Memorial Day Parade etkinliğinde görüntülendi. Kırmızı bir araç üzerinde halkı selamlayan Hashwi’nin görüntüleri kısa sürede dikkat çekerken, ABD’de başlayan tartışmalar yeniden gündeme geldi. Genç avukat, kimi kesimler tarafından “çeşitliliğin simgesi” olarak görülürken, kimi çevrelerden ise eleştiri aldı.

25 yaşındaki Lübnan asıllı avukat Ameera Hashwi, Miss Wayne County güzellik yarışmasını kazanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 

Başörtüsü takarak yarışmanın ilk kraliçesi olan Hashwi, Dearborn’da düzenlenen 100. Yıl Memorial Day Parade etkinliğinde halkı selamladı.

Kırmızı bir araç üzerinde vatandaşları selamlayan Hashwi’nin görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

AMERİKA’DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hashwi’nin güzellik yarışmasını kazanması ABD’de geniş yankı uyandırmıştı. Bir kesim sonucu “çeşitlilik ve temsil açısından tarihi bir adım” olarak değerlendirirken, bazı çevreler ise geleneksel güzellik yarışması anlayışının değiştiğini savunarak tepki göstermişti.

Başörtülü şekilde taç giymesi nedeniyle sosyal medyada günlerce süren tartışmalar yaşanmıştı.

MEMORIAL DAY ETKİNLİĞİNDE İLGİ ODAĞI OLDU

25 Mayıs 2026’da Dearborn’da düzenlenen Memorial Day Parade etkinliğine katılan Hashwi, etkinlik boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, genç avukat yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

