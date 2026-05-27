Tokyo Camii'nde Kurban Bayramı Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokyo Camii'nde Kurban Bayramı Sevinci

27.05.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo'daki Müslümanlar, yoğun katılımla 3 kez bayram namazı kıldı. Farklı ülkelerden katılım oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda Tokyo Camii'ne akın ederken, yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı sevincini Tokyo Camii'nde paylaştı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatleri itibarıyla Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cemaat cami avlusuna taşarken, buna rağmen kapasitenin yetersiz kalması üzerine bayram namazı ardı ardına 3 kez kılındı.

"Farklı ülkelerden Müslümanlar camimize akın etti"

Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bayram namazına bu yıl da yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Hem burada yaşayan Türk vatandaşlarımız, hem de burada ikamet eden diğer ülkelerden Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize akın ettiler" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım nedeniyle bayram namazının 3 kez kılındığını aktaran Atcı, "Rabbim ülkemize birlik, dirlik nasip eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

"Çok mutluyuz"

Bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini kaydeden Vahit Güzel "Herkesin bayramı mübarek olsun. Dünyanın her tarafından insanlar buraya gelerek namazını kıldı. Çok mutluyuz. Gelebilen herkesi buraya bekleriz. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Mehmet Sait Dinç de "Ümmetten, farklı ülkelerden birçok insanla beraber bayram namazını eda etmeye geldik. Tüm İslam aleminin bayramını kutlar, hayırlı bayramlar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok iyi bir imkan"

Mısır vatandaşı Hişam Abdel, Kurban Bayramı'nda Tokyo Camii'nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Tokyo Camii'nin çok büyük olduğuna dikkat çeken Abdel, "Kurban Bayramı namazını kılmak için dünyanın dört bir tarafından gelen birçok Müslümanı burada görebilirsiniz" dedi.

Bunun çok iyi bir imkan olduğunu kaydeden Abdel, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Japonya, Kültür, Tokyo, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokyo Camii'nde Kurban Bayramı Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:15:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tokyo Camii'nde Kurban Bayramı Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.