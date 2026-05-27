Özgür Özel: Yeni Parti Kurmuyoruz
27.05.2026 09:20
CHP'den uzaklaştırılan Özgür Özel, partiden ayrılma çağrılarına karşı çıkıp birlik mesajı verdi.

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusu üzerine "Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" dedi.

Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Manisa'ya gelince her zaman huzur buluyoruz, güç topluyoruz. Parti olarak zor günlerden geçiyoruz. Maalesef dünya siyaset tarihinde olmayan bir şey oldu. Üzerine yapılan üç kurultaya rağmen, bugünkü iktidarı rahatsız eden bir muhalefet anlayışımız olduğu için, 47 yıl sonra partimiz birinci parça olduğu için, 24 yıl sonra AK Parti ilk kez yenildiği, ilk kez ikinci parti olduğu için hedefe konulduk, ağır saldırılar altında kaldık. ve bir dizi iftira daha ceza davasında görüşülmekte ve her biri tel tel dökülmekteyken bir yandan birileri tuttu ve partinin yönetimini değiştirmeye çalıştı. Bu da siyasi hayatımızda büyük bir travma. Bu konuda kararın alındığı günden bugüne kadar tüm siyasi partiler bu kararı kınadılar. Dayanışma gösterdiler, geldiler, ziyaret ettiler. Dün İzmir'i, Manisa'yı gördünüz. Manisa'da biz bayramlaşma niyetiyle sokaklarda ilerlerken vatandaşın tepkisini, sahiplenmesini gördünüz. Bundan sonra ümit ediyorum Türkiye siyaseti bu yanlıştan elbette bir şekilde hukuki mücadeleyle kurtulacağız, siyasi mücadele ile kurtulacağız" dedi.

'KİMSE PARTİSİNDEN İSTİFA ETMESİN'

Basın mensuplarının "Eğer yakın tarihte kurultaya gidilmezse, yeni bir parti kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi babaevi. Buradan bayramda mesajımı şöyle vereyim; Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanlarının 'İstifa edelim, yanına gelelim' dediklerini duyuyorum. 'Aman, yapmayın' dedim. İlk gün üyelerde 8-10 bin istifa olmuş. Hemen 'Yapmayın' dedik. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. İkinci bir ricam da partiyi sahiplenen ve öfkelenen partililerimize. Geçmişte bizim rakibimiz olan, bizi desteklemeyen kişiler parti binalarına geldiğinde sanki butlan kararından onlar sorumluymuş gibi bazı arkadaşlar tepki göstermişler. Birkaç ilimizde olmuş bu. 'Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz' Arkadaşlar butlan kararının olduğu gün milattır. ya da o karardan sonra polisin gelip, bizi partimizden sokağa attığı, gaz sıktığı, cop vurduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar, butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur. Ama o günden önce hangi görüşte olursa olsun butlan kararından sonra koşan, partiye gelen herkes kardeşimizdir, partilimizdir. Kimse kimseye eski tutumlarından dolayı, eski desteklediği genel başkandan dolayı bir tavır da göstermesin" diye konuştu.

'YENİ PARTİ KURACAĞIMIZ YOK'

"Partimizde kardeşliği, birliği, beraberliği sağlamak durumundayız" diyen Özel, şöyle devam etti:

"1 Haziran'da Parti Meclisi var, orada kurultay kararını aldığı takdirde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız. Türkiye yoluna bakar. Mesele, partiyi iktidar yapma meselesidir. Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz."

'BAYRAM TEBRİĞİNDEN İBARETTİR'

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aramasını ve CHP'ye ilişkin bir gazeteye yaptığı açıklamaları ise Özel şu sözlerle değerlendirdi:

"Devlet Bey ile zaten her bayramda, her kandilde görüşüyoruz. Yaşım onu gerektirir, Devlet Bey'i hep arıyorum. Kendisi nezaket gösterdi ve bugünü beklemeksizin dün akşam arayıp, bayramımızı kutladı. İyi dileklerini söyledi. Yağmurda ıslanmamızı, memleketimizdeki karşılanmamızı, İzmir'de dün yapmış olduğumuz toplantıyı, coşkuyu takip ettiğinden bahsedip, sağlık diledi. Bunun dışında da bir şey söylemedi. Bir başka partinin siyaseti ile ilgili değerlendirmelerde siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek ve kendi kararlarını verecek. Bu partinin kendi iç meselelerini hızlı bir şekilde kendi kendine halletmesi lazım."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

