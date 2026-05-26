Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

İstanbul’da yaşayan Uygur Türkü bir anne, ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Yazar Yusuf Kaplan, 2 çocuk annesi Uygur Türkü Mıhrıgül Tayurak'ın Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmesini gündeme taşıdı. Kaplan’ın paylaşımına Bakan Çiftçi’den yanıt geldi. İlk olarak "İlgileneceğim Hocam" mesajını paylaşan Çiftçi, kısa süre sonra müjdeli haberi vererek Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını şu ifadelerle açıkladı:

"Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı."

NİYAZİ ULUGÖLGE GÖREVDEN ALINDI

Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla sınır dışı işlemi durdurulurken, olay sonrası Göç İdaresi Başkanlığı'nda yeni atamalar yapıldı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI MUHAMMET SELAMİ YAZICI OLDU

Öte yandan; Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Daha önce bu görevi yürüten Hüseyin Kök, mayıs ayı başında Nevşehir Valisi olarak atanmıştı.