Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bir süredir aşk yaşadığı DJ İlkay Şencan ile yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu. Yaz sezonunu Bodrum’da geçiren çiftin spor salonundan paylaştığı kareler dikkat çekerken, Sağın’ın sevgilisinin kucağında verdiği poz takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Mart ayından bu yana DJ İlkay Şencan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Simge Sağın, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, bu kez sevgilisiyle yaptığı samimi paylaşımlarla dikkat çekti.

SPOR SALONUNDAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Bodrum’da tatil yapan çiftin birlikte spor yaptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Simge Sağın’ın sevgilisinin kucağında verdiği poz da takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Paylaşımın ardından Sağın’ın daha önce sevgilisi hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

“ONUN KARŞIMA ÇIKMASI BİR MUCİZE”

Ünlü şarkıcı, ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider. En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı” ifadelerini kullanmıştı.

Sağın ayrıca astrologların Aslan burcu için yaptığı yorumlara gönderme yaparak, “Aşk yılı demişlerdi. Ben artık bu konuda umudumu kaybetmiştim ama ilk defa onları tebrik ediyorum” demişti.