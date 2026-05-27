Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır\'dan haber var

27.05.2026 12:28
Akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve günler önce entübe edilen Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, enfeksiyon değerlerinde gerileme olduğunu belirtirken, olumlu konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’dan günler sonra sevindiren bir gelişme geldi. 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

GÜNLER ÖNCE ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edilen Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama, hayat arkadaşı Jülide Kural’dan geldi. Hürriyet'e konuşan Kural, sanatçının enfeksiyon değerlerinde ilk günlere göre düşüş yaşandığını belirtti.

Kural açıklamasında, “Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç” ifadelerini kullandı.

AKCİĞERİNDEKİ TÜMÖR YÜZÜNDEN AĞIR GEÇİRİYOR

Öte yandan Kadir İnanır’ın akciğerindeki tümör nedeniyle zatürreyi daha ağır geçirdiği öğrenildi. Jülide Kural, sanatçının 2012 yılında tümör nedeniyle tedavi gördüğünü ve sonraki süreçte kontrollerinin sürdüğünü söyledi.

Detaylı incelemelerde akciğerdeki lekenin yeniden büyüdüğünün görüldüğünü belirten Kural, buna rağmen şu an için bir ameliyat planlanmadığını ifade etti.

"KADİR 'BENİ BURADAN ÇIKARIN' DİYOR"

İnanır'ın yoğun bakımdan çıkmak istediğini belirten Kural daha önce yaptığı açıklamasında, "Beni buradan çıkarın' diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

