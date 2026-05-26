Real Madrid\'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho\'ya beklemediği bir şok

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, kulüpten gelen son haberle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ENRIQUE RIQUELME'NİN ADAYLIĞI MOURINHO'YU ETKİLEDİ

AS'ta yer alan habere göre; Enrique Riquelme'nin Real Madrid başkanlığı için resmi olarak adaylığını koyması, tecrübeli teknik adamın planlarını altüst etti ve süreç belirsizliğe girdi.

İMZALAR ATILMAK ÜZEREYDİ, SÜREÇ UZADI

İspanyol kaynaklara göre; Riquelme’nin adaylık sürecinden önce kulübün tek başkan adayı konumunda olan Florentino Perez, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile her konuda el sıkışmıştı. Taraflar arasındaki sözlü anlaşmanın bugün resmiyet kazanması ve kulüp tarafından duyurulması planlanıyordu. Ancak seçim yarışına yeni bir adayın dahil olmasıyla birlikte Madrid yönetimi, bu açıklamayı ileri bir tarihe erteleyerek bekleme kararı aldı.