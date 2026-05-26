Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

26.05.2026 16:03
Real Madrid'de teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jose Mourinho, Enrique Riquelme'nin başkan adaylığı kabulü sonrası beklemeye alındı. Florentino Perez'in Mourinho ile anlaşma sağladığı ancak yeni adayın gelmesiyle açıklamanın rafa kaldırıldığı belirtildi.

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa’nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, kulüpten gelen son haberle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ENRIQUE RIQUELME'NİN ADAYLIĞI MOURINHO'YU ETKİLEDİ

AS'ta yer alan habere göre; Enrique Riquelme'nin Real Madrid başkanlığı için resmi olarak adaylığını koyması, tecrübeli teknik adamın planlarını altüst etti ve süreç belirsizliğe girdi.

İMZALAR ATILMAK ÜZEREYDİ, SÜREÇ UZADI

İspanyol kaynaklara göre; Riquelme’nin adaylık sürecinden önce kulübün tek başkan adayı konumunda olan Florentino Perez, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile her konuda el sıkışmıştı. Taraflar arasındaki sözlü anlaşmanın bugün resmiyet kazanması ve kulüp tarafından duyurulması planlanıyordu. Ancak seçim yarışına yeni bir adayın dahil olmasıyla birlikte Madrid yönetimi, bu açıklamayı ileri bir tarihe erteleyerek bekleme kararı aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:51:07.
