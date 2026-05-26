Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski\'ye Süper Lig\'den dev talip
26.05.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmi son dönemde sık sık Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Polonyalı on numaranın menajeriyle temasa geçerek transfer hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansların ardından ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’e imza atan Sebastian Szymanski yeniden Türkiye'ye dönebilir. 

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Adı son dönemde sık sık Galatasaray ile anılan Polonyalı on numara için bu kez çok konuşulacak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Szymanski için devreye girdi.

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

MENAJER DÜZEYİNDE TEMAS KURULDU

Gelecek sezon daha da iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’un, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu radarına aldığı belirtildi. Bordo-mavililerin, Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk resmi teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında detaylı bilgi aldığı iddia edildi. 

Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

SÖZLEŞMESİ 2029'A DEK DEVAM EDİYOR

Ara transfer döneminde gittiği Rennes'de sergilediği grafikle dikkat çeken Sebastian Szymanski'nin Fransız kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi
Karşıyaka’ya Fenerbahçe’den 3 transfer birden Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden

16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:27
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:44:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.