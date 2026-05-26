Bu kez Galatasaray değil! Szymanski\'ye Süper Lig\'den dev talip

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansların ardından ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’e imza atan Sebastian Szymanski yeniden Türkiye'ye dönebilir.
Adı son dönemde sık sık Galatasaray ile anılan Polonyalı on numara için bu kez çok konuşulacak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Szymanski için devreye girdi.
Gelecek sezon daha da iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’un, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu radarına aldığı belirtildi. Bordo-mavililerin, Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk resmi teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında detaylı bilgi aldığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde gittiği Rennes'de sergilediği grafikle dikkat çeken Sebastian Szymanski'nin Fransız kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
