Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

26.05.2026 19:37
CHP'li Gürsel Tekin, İzmir mitinginde atılan atılan "Hain Kemal" sloganları nedeniyle Özgür Özel'e tepki gösterdi. Tekin, "Miting meydanında, partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme 'Hain' diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır. Bir grup başkanının görevi, kendisine yapılan methiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir." dedi.

"SESSİZ KALMAK, HAKARETE ORTAK OLMAKTIR"

Tekin şunları söyledi: "Sayın Özgür Özel, Bugün meydanlarda yankılanan o çirkin sloganlar, sadece bir şahsa değil, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ve geleneğine sıkılmış bir kurşundur.

Miting meydanında, partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme 'Hain' diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır.

"GRUP BAŞKANININ GÖREVİ SEVİYESİZ SALDIRILARA SET ÇEKMEKTİR"

Siz, o kürsüde susarak, genel başkanı değil, CHP’nin vefa kültürünü de susturdunuz. Bir grup başkanının görevi, kendisine yapılan methiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir. Meydanı yönetemeyen, kendi değerlerine yönelen saldırıyı dindiremeyen bir iradenin, ülkeyi yönetme iddiası da zaten olamaz.

CHP, bir tabela partisi değildir. Bugün o ismi korumayanlar, yarın kendi isimlerinin siyaset tarihindeki yerini de iyi düşünmelidir. Siyasetin en büyük kuralı vefadır."

