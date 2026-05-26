ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Dr. Mehmet Öz’ün evine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında terasta ortaya çıkan yılanları çıplak elleriyle yakaladı.

SOĞUKKANLILIĞINI KAYBETMEDİ

Çevredekilerin şaşkınlık yaşadığı anlarda oldukça soğukkanlı davranan Kennedy, yılanları güvenli bir şekilde kontrol altına aldı.

Kennedy, o anlara ait görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Vahşi doğaya ve hayvanlara olan ilgisiyle tanınan bakanın bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni topladı.