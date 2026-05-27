Bursa\'da Aile İçi Cinayet

27.05.2026 13:51
Tartıştığı dayısını öldüren, annesini yaralayan genç, 3 gün aynı evde kaldı. Olayın detayları araştırılıyor.

Bursa’da yaşanan olay kan dondurdu. Tartıştığı dayısını öldüren, annesini de darbederek yaralayan şüpheli, 3 gün boyunca aynı evde yaşamaya devam etti. Şahsın taksi durağına giderek “Dayım evde hareketsiz yatıyor” demesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Taşkıran (60), kısa süre önce kardeşi Ç.A. (63) ve yeğeni E.A. (35) ile birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre olay günü evde alkol alan Taşkıran ile yeğeni E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın, E.A.’nın annesine yönelik şiddet iddiaları nedeniyle başladığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen kavga şiddetli arbedeye dönüştü.

DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Cüneyt Taşkıran aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli E.A.’nın annesi Ç.A. da olay sırasında darbedilerek yaralandı. Olayın ardından E.A.’nın, öldürdüğü dayısı ve yaralı annesiyle aynı evde kalmaya devam ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin bu süreçte dışarı çıktığı ancak çevresindekilere farklı bilgiler verdiği öğrenildi.

3 GÜN SONRA TAKSİ DURAĞINA GİTTİ

Cinayet, olaydan 3 gün sonra ortaya çıktı. Mahalledeki taksi durağına giden E.A., dayısının evde hareketsiz şekilde yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerindeki ilk incelemenin ardından Taşkıran’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı halde bulunan anne Ç.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.A.’nın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Şüphelinin, olay sırasında evde bulunmadığını öne sürdüğü belirtildi. Öte yandan E.A.’nın daha önce de annesine yönelik şiddet iddiaları nedeniyle emniyette suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

