İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

27.05.2026 13:19  Güncelleme: 13:20
İspanya polisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine baskın düzenledi. Başbakan Sanchez'in müttefiklerine yönelik soruşturma gizli yürütülüyor.

İspanya'da polisin, yolsuzluk soruşturması kapsamında iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin genel merkezine baskın düzenlediği bildirildi.

İspanya basını polisin, Başbakan Pedro Sanchez'in müttefiklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezinde arama yaptığını duyurdu. Polis sözcüsü, memurların binaya girdiğini ancak soruşturmanın gizli olması nedeniyle daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

PARTİ ÇEVRESİ YOLSUZLUK İDDİALARIYLA ÇALKALANIYOR

İspanya Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti, son dönemde parti çevresi, siyasi müttefikleri ve aile üyelerini kapsayan çeşitli soruşturmalarla bağlantılı yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya bulunuyor.

YASA DIŞI FİNANSMAN AĞI İDDİASI

İddiaların temelinde, partiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir yasa dışı finansman ağı bulunuyor. Savcılık ve güvenlik birimlerinin belirli mali işlemleri uzun zamandır mercek altına aldığı belirtiliyor.

SANCHEZ, VATİKAN'DA

Polis operasyonunun düzenlendiği saatlerde Başbakan Pedro Sanchez'in yurt dışında olduğu duyuruldu. Sanchez'in Vatikan ziyareti kapsamında Roma'da bulunduğu ve Papa Leo ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

ESKİ BAŞBAKAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRERKEN BASKIN GELDİ

Öte yandan; söz konusu baskın eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında resmi soruşturma başlatılmasının ardından geldi. İspanya'da 2004-2011 yılarında başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) eski lideri Zapatero hakkında Plus Ultra hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen bir kara para aklama davası yürütülüyor. 

Plus Ultra hava yolu şirketinin Kovid-19 salgını sonrasında kurtarılması için verilen 53 milyon avronun kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili davada hakim Calama, eski başbakan Zapatero'yu "organize suç, nüfuzunu kullanma ve belge sahteciliğiyle" suçluyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Zapatero'nun başbakanlık dönemi sonrasında oldukça karışık görülen, Venezuela ve Çin ile bağlantılı operasyonları, uluslararası finansal işlemleri, petrol, altın ve dövizle ilgili iddia edilen işlemleri de araştırılıyor.

KASADA BULUNAN MÜCEVHERLER

Diğer yandan jandarmaya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Biriminin (UDEF) 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yaptığı aramalarda bir kasada bulunan çok sayıda değerli mücevher polemik konusu oldu. UDEF'in operasyonunda geçici olarak aldığı safir yakut, inci kolye, küpe, bilezikler ve saatlerden oluşan 100 parçadan fazla mücevherin fotoğrafları basına verildi.

Toplam değerinin 3 milyon avroyu bulduğu ileri sürülen mücevherlerin Zapatero'nun kendisine ve eşine ait olduğu, bazılarının miras kaldığı belirtilirken, eski başbakanın bunlarla ilgili bilgi vermek zorunda kalacağı açıklandı.

Ayrıca suç örgütü liderliğiyle suçlanan Zapatero'nun bir halkla ilişkiler firmasının sahibi olan iki kızı da, babasının nüfuzunu kullanmak ve yasa dışı komisyonla ilgili iddialarda soruşturmaya dahil edildi.

SANCHEZ, ZAPATERO'YA DESTEK VERDİ 

İspanya siyasetinde ana gündem maddesine dönüşen Zapatero'nun sanıklığından dolayı azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE de zor durumda kaldı. Başbakan Pedro Sanchez, Zapatero'ya destek verdiklerini ve suçsuzluğuna inandıklarını açıklasa da gerek muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partiler gerekse koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalonya bölgelerindeki yerel partiler PSOE'den konuyla ilgili açıklama talebinde bulunuyor.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM BASKISI

Hükümet normal şartlarda öngörüldüğü gibi 2027 yazından önce seçim olmadığını savunsa da muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor. Hakkında üç ayrı suç iddiasında bulunulan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Zapatero şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ERTAN1397 ERTAN1397:
    eğer bu işin içinde itrail yoksa ben blr şey bilmiyorum 6 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Amerikan taktikleri hep aynı :) 5 2 Yanıtla
  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Çekirge 2 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    aha badem ekibi 1 0 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Sevindigine göre itrail ekibi yapıyor galiba 2 1
  • Derya Akyol Derya Akyol:
    eeee İsrail ABD uymayan uyduruluyor..Tayyip Erdoğan aynı bir gece ansızın ABD İsrail gelebilir..anladınızmı şimdi devletler kime çalişiyor..çok doğru olursan direk halkı bu yönde etki yapıyorlar sokaklara dökülmesin diye aynısı bizim başımızda var.. Türkiye artık yemiyor 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
