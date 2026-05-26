Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao\'dan Milan\'a veda gibi açıklama

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafael Leao, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme oturdu.

LEAO'DAN VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Takımdaki geleceği tartışılan ve taraftarlarla yaşadığı gerilimler nedeniyle ayrılık iddialarının merkezinde yer alan 26 yaşındaki Portekizli sol kanat, Milan'a veda edercesine bir paylaşım yaptı.

''UMARIM GELECEK SEZON YENİDEN ZAFERLERE İMZA ATAR''

Leao yaptığı paylaşımda, "Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar." ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Leao'nun ismi uzun süredir Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin görüştüğü isimler arasında yer alıyor. Portekizli oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından Hakan Safi'nin Maldini ile çekilmiş fotoğrafına yorum yaparak ''Efsane'' notunu düştü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Milano temsilcisiyle 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı ve 10 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.