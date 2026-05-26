Trabzonspor\'dan Onana\'ya zam

26.05.2026 20:09
Trabzonspor yönetimi, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın takımda kalması için Kamerunlu yıldıza zam teklif etti. 30 yaşındaki kaleci, son kararını bonservisine sahip olan Manchester United ile görüştükten sonra verecek.

Trabzonspor, sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak renklerine bağladığı deneyimli file bekçisi Andre Onana'yı kadrosunda tutmak için kolları sıvadı. 

ONANA'YA ZAMLI YENİ TEKLİF

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve kurmayları, Onana’ya takımda kalması adına şartlarını iyileştiren zamlı bir kontrat teklifi sundu. 

KUPADAKİ BAŞARISI İŞTAH KABARTTI

Özellikle Türkiye Kupası maçlarında kritik kurtarışlara imza atan ve kısa sürede takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum yakalayan Onana, teknik direktörün gelecek sezon planlamasında en kritik parça haline geldi. Trabzonspor cephesi oyuncuya baskısını artırırken, son kararını vermesi için Kamerunlu kalecinin gözünün içine bakıyor.

ONANA SÜRE İSTEDİ

Geleceği hakkında aceleci davranmak istemeyen Andre Onana ise düşünmek için bordo-mavili yönetimden zaman talep etti. Bir yandan da bonservisini elinde bulunduran Manchester United ile görüşmelerini sürdüren başarılı kalecinin vereceği yanıt, Trabzonspor'un yeni sezon kaleci stratejisine doğrudan yön verecek.

