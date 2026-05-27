İran: Düşmanlar ülkeyi bölme hedefi için 'yumuşak savaşa' yöneldi
27.05.2026 13:59  Güncelleme: 14:01
İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail'in askeri saldırıyla başaramadığı hedeflere ulaşmak için yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş yöntemlerine başvurduğunu, ekonomik sıkıntıları kullanarak provokasyon, suikast ve sabotaj planladığını açıkladı.

İRAN İstihbarat Bakanlığı, ABD ile İsrail'in hedeflerine ulaşmak için İran'a karşı 'yumuşak savaş' ve 'çeşitli komplolar' uygulamaya çalıştığını bildirdi.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşman, son savaşın başında açıkça ilan ettiği ve askeri saldırıyla başaramadığı ülkeyi yıkma ve bölme hedefini, diğer yollarla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, ABD ile İsrail 'yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş' yöntemlerine ağırlık verdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD ile İsrail'in, özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyonlar oluşturmayı, ülke içinde suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Düşmanların silah, mühimmat ve özellikle Starlink gibi iletişim cihazlarının kaçakçılığını artırmayı, bazı medya kuruluşlarını casusluk ve kışkırtma amacıyla kullanmayı, sosyal medya platformlarını da dezenformasyon için yoğun biçimde devreye sokmayı hedeflediği de aktarıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 'bu planlara karşı gerekli önlemlerin alındığını ve halkın birlik ile direnişinin tüm bu tehditleri boşa çıkaracağını' duyurdu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

