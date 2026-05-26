Galatasaray\'da Singo ile ayrılık yolda

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, geçen yaz Monaco’dan büyük bir bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo

SINGO İLE AYRILIK YAKIN

Teknik direktör Okan Buruk, ligin başından bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle performansının altında kalan ve bir türlü bekleneni veremeyen Singo için 'Satılsın' raporu verdi.

BEKLENEN BONSERVİS

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim, Fildişili sağ bek için en az 30 milyon Euro bonservis artı bonuslar talep ederek Singo’yu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

5 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray’da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 29 maçta forma giyen Wilfried Singo, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.