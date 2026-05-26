Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar

Muğla'nın ünlü turizm ilçesi Fethiye'deki bir restoranın menü fiyatları sosyal medyada büyük tepki topladı.

LAHMACUN BİN 450, MARGARİTA PİZZA BİN 800 LİRA

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ortaya çıkan fiyat listesinde, tek bir lahmacunun bin 450 liraya satıldığı görüldü. Aynı restoranda kıymalı pidenin bin 500 lira, margarita pizzanın ise bin 800 liradan müşterilere sunulması vatandaşların ve tatilcilerin yoğun eleştirilerine neden oldu.

Fahiş fiyatlara tepki gösteren tüketiciler, yetkililerin bu tarz işletmelere karşı denetimleri artırmasını istiyor. Ticaret Bakanlığı kurallarına göre restoranların girişlerinde fiyat listesi bulundurması zorunlu tutulurken, uzmanlar vatandaşları sipariş vermeden önce menüleri kontrol etmeleri ve kurallara uymayan işletmeleri yetkililere şikayet etmeleri konusunda uyarıyor.