Kılıçdaroğlu, Özgür Özel\'in iki makam aracını satışa çıkardı

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken karar geldi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Özgür Özel'in kullanımında olan iki makam aracı parti genel merkezinin önünde satışa çıkarıldı.
Araçların üzerine asılan yazılar ve plaka detayları ise parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi. Araçlardan birinin üzerinde "Havlucu belediye başkanından satılık. Haram araç" yazarken plaka kısmında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi, diğer araçta ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ifadesiyle birlikte Aziz İhsan Aktaş'ın adı yer aldı.
Bilindiği üzere yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Özkan Yalım, ifadelerinde Özgür Özel'in kendisine toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini, aracın modifiyesini kendisinin yaptırdığını öne sürmüştü.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, makam araçlarının satışından gelecek paraların parti kasasına girmeyeceğini söyledi. Paranın Uşak halkına ve bir sosyal sorumluluk derneğine gideceği öğrenildi.
