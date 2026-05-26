Japonya'da At Kazası: 6 Yaralı

Japonya'da Soma Nomaoi Festivali sırasında kontrolden çıkan atın kalabalığın arasında dalması sonucu 6 kişi yaralandı.
Japonya'nın Fukuşima eyaletine bağlı Minamisoma kentinde düzenlenen festivalde bir at kontrolden çıktı. Her yıl düzenlenen geleneksel Soma Nomaoi Festivali kapsamında 1,2 kilometrelik bir parkurda koşan ve sırtlarında zırhlı savaşçılar bulunan atlardan biri kontrolden çıkarak kalabalığın arasında daldı. Olayda 6 kişi yaralandı. - FUKUSHİMA
