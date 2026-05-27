Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

27.05.2026 17:29
Beşiktaş, Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis ile ilk görüşmeyi yapıp projeyi sundu. Siyah-beyazlılar, verimli geçen toplantı sonrası genç hocadan gelecek kararı beklemeye başladı.

Yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listenin üst sıralarında yer alan Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis ile ilk resmi temasını kurdu. 

FILIPE LUIS'E PROJELER SUNULDU

Yapılan görüşmede Beşiktaş kurmayları, kulübün geleceğe yönelik teknik projesini, hedeflerini ve takımdan beklentilerini detaylı bir şekilde Filipe Luis'e sundu. Genç teknik adam da kendi oyun felsefesini, çalışma metodunu ve kulüpten taleplerini iletti. 

TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ, KARAR BEKLENİYOR

Toplantı her iki taraf açısından da verimli geçse de henüz kesin bir anlaşma sağlanamadı ve süreç genç hocanın vereceği karara kaldı. 

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Görüşme sırasında Filipe Luis, kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler geldiğini Beşiktaş yönetimine iletti. Haberde, Bayer Leverkusen, Fulham ve Strasbourg'un başarılı teknik adamın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. 

