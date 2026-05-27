Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

Yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listenin üst sıralarında yer alan Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis ile ilk resmi temasını kurdu.
Yapılan görüşmede Beşiktaş kurmayları, kulübün geleceğe yönelik teknik projesini, hedeflerini ve takımdan beklentilerini detaylı bir şekilde Filipe Luis'e sundu. Genç teknik adam da kendi oyun felsefesini, çalışma metodunu ve kulüpten taleplerini iletti.
Toplantı her iki taraf açısından da verimli geçse de henüz kesin bir anlaşma sağlanamadı ve süreç genç hocanın vereceği karara kaldı.
Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Görüşme sırasında Filipe Luis, kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden de teklifler geldiğini Beşiktaş yönetimine iletti. Haberde, Bayer Leverkusen, Fulham ve Strasbourg'un başarılı teknik adamın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
