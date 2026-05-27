Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti

Bild gazetesi, "CDU\'da Başbakan Merz\'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti
27.05.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümette reform süreçlerinin tıkandığı ve iktidar partisi CDU'nun oy oranının düşük seyretmesi nedeniyle zor günler geçiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ayrılması halinde yerine gelecek isimlerin tartışılmaya başlandığı iddia edildi. Kulislerde Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi kulislerinde Başbakan Friedrich Merz'in görevden ayrılması halinde yerine geçebilecek isimlerin tartışıldığı öne sürüldü.

MERZ'İN YERİNE GELEBİLECEK İSİMLER KONUŞULUYOR

Alman Bild gazetesinin haberinde, hükümette reform süreçlerinin tıkanması ve CDU'nun oy oranının kamuoyu yoklamalarında düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle parti içinde alternatif liderlik senaryolarının gündeme geldiği savunuldu.

Haberde, CDU'nun üst düzey yönetim organlarında ve önde gelen parti üyeleri arasında Merz'in yerine başkasının getirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirildiği ileri sürüldü.

Söz konusu görüşmelerin resmi bir planlama niteliği taşımadığı, daha çok küçük gruplarda yürütülen fikir alışverişlerinden oluştuğu belirtilen haberde, böyle bir adımın ciddi siyasi riskler taşıdığı iddia edildi.

EN GÜÇLÜ ADAY, HENDRİK WUST

Haberde, başbakanın istifa etmesi durumunda seçim yapılmasına gerek olmadan yeni adayın Federal Meclis tarafından seçilebileceği belirtildi. Merz'in olası halefleri arasında Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Boris Rhein ve Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer'in isimleri öne çıktı.

Haberde, özellikle Wüst'ün, mevcut yasama döneminde Merz'in yerine geçebilecek en güçlü aday olarak değerlendirildiği savunuldu.

Anayasa hukuku uzmanı Josef Franz Lindner'in değerlendirmesine yer verilen haberde, Alman Anayasası'nın 67. maddesi kapsamında Federal Meclis'in "yapıcı güvensizlik oyu" yoluyla mevcut başbakanın yerine yeni bir ismi başbakan seçebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Bild Gazetesi, Bild Gazetesi, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Bild, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bild gazetesi, 'CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu' iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 18:37:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.