A Milli Takım\'ın Dünya Kupası\'ndaki rakibi ABD\'nin kadrosu belli oldu

26.05.2026 23:00
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu'ndaki rakiplerinden olan ve turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

ABD'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Defanslar: Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Auston Trusty (Celtic), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Miles Robinson (FC Cincinnati)

Orta sahalar: Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (Bournemouth), Tim Weah (Olympique Marseille), Alejandro Zendejas (Club América), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Forvetler: Christian Pulisic (AC Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

ABD-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Ev sahibi ülke, ilk maçını Paraguay, ikinci maçını Avustralya, üçüncü maçını da Türkiye ile oynayacak. ABD'nin Türkiye ile oynayacağı maç 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te başlayacak. 

