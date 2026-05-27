Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi

27.05.2026 19:15
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin Sportif Direktörü Gianluca Nani Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zaniolo'yu kadrolarına katmak istediklerini belirten Nani, "Onu kesinlikle kalıcı olarak kadromuza katmayı hedefliyoruz. Zaniolo da sunduğumuz teklife 'evet' yanıtını verdi" dedi.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılardaki döneminin ardından sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina formaları giymiş, son olarak ise Udinese'ye kiralanmıştı. 

ZANIOLO UDINESE'Yİ İSTİYOR

Diğer takımların aksine İtalya temsilcisi Udinese'de aradığı düzenli şansı bulan deneyimli hücum oyuncusu, kariyerini İtalya'da sürdürme kararı alarak Türkiye'ye geri dönmek istemediğini net bir şekilde ortaya koydu.

''SUNDUĞUMUZ TEKLİFE 'EVET' DEDİ''

Bu gelişmelerin üzerine Udinese cephesinden transferi resmiyete dökecek hamle geldi. Kulübün Sportif Direktörü Gianluca Nani, ünlü gazeteci Di Marzio'ya yaptığı açıklamada, Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan almakta kararlı olduklarını belirtti. Nani, İtalyan yıldızla yola devam etmek istediklerini vurgulayarak, "Onu kesinlikle kalıcı olarak kadromuza katmayı hedefliyoruz. Zaniolo da sunduğumuz teklife 'evet' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

ZANIOLO'DAN UDINESE'YE VEDA MESAJI

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, Udinese formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Başarılı geçen sezonun ardından taraftarlara ve kulübe veda eden Zaniolo, "Sezon başında bana nasıl bir yıl hayal ettiğimi sorsalardı, tam olarak bu yaşadıklarımı anlatırdım. Burası bana ilk andan itibaren evimdeymiş gibi hissettirdi; futbol oynama tutkumu ve her gün sahaya güler yüzle çıkma sevincimi yeniden kazandırdı. Saha dışındaki hayatımda ise bu harika şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın aşkıyla evliliği hediye etti. Kısacası her şey kusursuzdu! Şimdi yarım kalan hedeflerimize ulaşmak ve çok daha güçlü dönebilmek için kısa bir tatil zamanı. Teşekkürler Udinese; kalbimde çok özel bir yer edindiniz ve ne olursa olsun hep orada kalacaksınız." sözlerini sarf etti. 

