Diyarbakır\'da Ağaçta Ölü Bulundu

Diyarbakır'da bir kişi, evin bahçesinde bulunan ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı bahçeli evde bir kişinin asılı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 35 yaşındaki B.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.S., otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR