İzmir\'deki Mitingde TOMA\'ya Çıkan Şahıs Tutuklandı

27.05.2026 16:46
Deniz Yolçu, İzmir'deki gerginlikte TOMA'nın üzerine çıkarak tutuklandı, imam hatipte müdür yardımcısı.

İzmir'de Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan miting öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan ve müdahale sırasında TOMA'nın üzerine çıkan şüpheli Deniz Yolçu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Yolçu'nun İstanbul'da bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.

Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. İzmir Valiliği'nin miting alanı olarak alternatif Gündoğdu Meydanı'nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansıdı.

3 kişi gözaltına alındı

Meydanda yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

TOMA'ya çıkan saldırgan tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA'nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı. Hakim karşısına çıkarılan Yolçu, 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İmam hatip lisesinde müdür yardımcısı çıktı

Miting alanındaki olaylarda TOMA'nın üzerine çıkan ve mahkemece tutuklanan Deniz Yolçu ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Yolçu'nun, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:47:49.
