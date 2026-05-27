Galatasaray\'dan TFF\'ye tarihi boykot

Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluğun ardından RAMS Park'ta düzenlenen kupa törenine, şampiyonluk kupasının bir kurye aracıyla gönderilmesine sert tepki gösteren Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı olan net tavrını tarihi bir boykot kararıyla sürdürecek.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BOYKOT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin 7 Haziran tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı ve gelecek döneme ait bütçe ile planlamaların ele alınacağı Mali Genel Kurul'a katılım sağlamama kararı aldı.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Galatasaray, kurulduğu günden bu yana ilk kez bir mali kongreyi boykot ederek federasyon yönetimini resmen "yok sayma" stratejisini devreye sokacak.