Atletico Madrid, Ademola Lookman\'a kapıyı gösterdi

27.05.2026 16:33
Ara transfer döneminde uzun süre ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Ademola Lookman'ı transfer eden Atletico Madrid, Nijeryalı sol kanat oyuncusunu satış listesine koydu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Transfer döneminin son günlerinde 35 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Atletico Madrid'e imza atan Nijeryalı sol kanat oyuncusunun, Madrid macerası kısa sürmek üzere.

SIMEONE'NİN SİSTEMİNE UYMUYOR

Fichajes'in haberine göre; İspanya'da geçirdiği ilk 3 aylık süreçte Atletico Madrid formasıyla 24 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Ancak Lookman, skora sunduğu bu ciddi katkıya rağmen, teknik direktör Diego Simeone'nin sistemine tam olarak uyum sağlayamadı.

60 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu gelişme üzerine Atletico Madrid yönetiminin Simeone'nin taktiksel planlarına adapte olmakta zorlanan Lookman ile yolları ayırma kararı alarak satış listesine koyduğu belirtildi. Arjantinli teknik adamın istekleri doğrultusunda daha uyumlu bir kadro kurmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, özellikle İngiltere'den ciddi talipleri olan oyuncu için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. 

SÜPER LİG'İN DEVLERİ HAREKETE GEÇEBİLİR

Sol kanat hattında arayışlarını sürdüren ve bir süredir Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao ile ilgilenen Galatasaray ve Fenerbahçe için bu durum yepyeni bir fırsat doğurdu. Noa Lang ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar ile Kerem Aktürkoğlu dışında sol kanat rotasyonunda alternatifi bulunmayan sarı-lacivertlilerin, yaşanan bu gelişmenin ardından Ademola Lookman transferi için önümüzdeki günlerde yeniden resmi temaslara başlayabileceği tahmin ediliyor. 

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Tutturdular lookman diye ,adam sol kanat orta yapamıyor kısa kesmeleri var defansa yardımı sıfır yani komple bir oyuncu değil,günümüz futbolunda ancak hamle oyuncusu olur,bu paralarada kimse lookmani hamle oyuncusu diye almaz,ancak bizim gibi 3.sinif ülkeler alır 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
