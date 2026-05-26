İspanya\'da göz dolduran Vedat Muriq\'e dev talip

26.05.2026 21:19
İspanyol devi Barcelona, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Vedat Muriq'e talip oldu. Barcelona'nın, 15 milyon Euro'luk bütçe ayırarak Kosovalı golcüyü transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kosovalı golcü Vedat Muriqi için futbol dünyasında büyük ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA, VEDAT'I İSTİYOR

Fichajes'in paylaştığı bilgilere göre; Robert Lewandowski’nin ardından forvet hattında güçlü bir yapılanmaya gitmek isteyen La Liga devi Barcelona, radarına Vedat Muriqi’i aldı. Katalan ekibinin, 1.94 boyundaki deneyimli santrforun İspanya Ligi'ni yakından tanıması, ceza sahası içindeki fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

MALİYET VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Haberde, La Liga'ya veda eden Mallorca'nın, kulüp ekonomisini rahatlatmak adına Muriqi'in ayrılığına onay vermesinin beklendiği aktarıldı. Barcelona'nın bu transfer için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı ve 32 yaşındaki golcüye 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü. 

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ OLDU

Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu. 

