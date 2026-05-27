Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu

27.05.2026 17:50
Juventus CEO'su Damien Comolli, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında konuştu. Comolli, Kenan'ın gelecek sezonda da yüzde 100 Juventus'ta forma giyeceğini belirtti.

Serie A'da sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Juventus'ta kulüp CEO'su Damien Comolli, İtalyan medyasına çarpıcı açıklamalar yaptı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAÇIRMAK KABUL EDİLEMEZ''

Fiorentina mağlubiyetiyle Devler Ligi hedefinden uzaklaştıklarını belirten Comolli, yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek, "Ligi ilk dört içerisinde bitirememek bizim için kabul edilebilir bir durum değil. Son ana kadar yarışın içindeydik ama fırsatı teptik ve taraftarlarımızı üzdük. Juventus her zaman zirvede yer almalıdır. Eğer bunu başaramıyorsak nerede hata yaptığımızı net bir şekilde analiz etmeliyiz.'' dedi. 

"KENAN YILDIZ SATILMAYACAK"

Juventus'ta yaz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili de net konuşan Fransız yönetici, "Kenan gelecek sezonda da yüzde 100 kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi. Onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı. 

''JUVENTUS'UN HEDEFİ YENİDEN ZİRVE''

Sözlerine devam eden Comolli, "Tekrar her kulvarlarda kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Rekabet çok yüksek olacak. Juventus'un hedefi her zaman en üst sıralardır.'' şeklinde konuştu. 

