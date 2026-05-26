Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda Güler: Ancelotti, \'En iyi orta sahalardan olacaksın\' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
26.05.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Real Madrid'de Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso dönemleri hakkında konuştu. Ancelotti'nin kendisini istemediği bölgede oynattığını ifade eden Arda Güler, "Ancelotti bana 'Sen aslında bir orta sahasın ve gelecekte dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olacaksın' diyordu. Ancak buna rağmen beni yine de sağ kanatta oynatmaya devam etti. Burada istediğim performansı veremedim'' dedi.

İspanyol devi Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

''SAĞ KANATTA OYNAMAYA DEVAM ETTİM''

Fenerbahçe döneminde Jorge Jesus'un kendisini dörtlü orta saha kurgusunun sağında görevlendirdiğini hatırlatan Arda Güler, İspanya'ya transfer olduktan sonra da benzer bir durumla karşılaştığını belirterek, "Buraya ilk geldiğimde orta sahada Toni Kroos ve Luka Modric gibi çok büyük isimler, ciddi bir kalabalık vardı. Bu yüzden sağ kanatta oynamaya devam ettim" dedi.

ARDA'DAN ANCELOTTI'YE SİTEM

Carlo Ancelotti ile arasında geçen dikkat çekici bir diyaloğu da paylaşan Arda, "Ancelotti bana 'Sen aslında bir orta sahasın ve gelecekte dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olacaksın' diyordu. Ancak buna rağmen beni yine de sağ kanatta oynatmaya devam etti. Burada istediğim performansı veremedim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

''ALONSO BENİ ORTA SAHADA OYNATACAĞINI SÖYLEDİ''

Eski teknik direktörü Xabi Alonso ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen genç yıldız, "Xabi Alonso henüz gelmeden önce beni aradığında, planlarında beni kesinlikle orta saha olarak değerlendireceğini belirtti. Bu beni fazlasıyla mutlu etti çünkü benim tüm hayatım o mevkide geçti. Tam olarak aradığım, kendimi en rahat hissettiğim rol buydu ve takıma hızla adapte oldum" şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon istikrarlı performansıyla göz dolduran Arda, çıktığı 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı üretti. 

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Gümüşhane’de mahalleliyi ayağa kaldıran kokunun altından çürümüş etler çıktı Gümüşhane'de mahalleliyi ayağa kaldıran kokunun altından çürümüş etler çıktı
Avcılar’da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı yeni görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı; yeni görüntüler ortaya çıktı
CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çekici değişiklikler, Özel’in izleri siliniyor CHP’nin resmi internet sitesinde dikkat çekici değişiklikler, Özel'in izleri siliniyor
2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu 2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Netflix’in yıldızı Stewart McLean’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı

20:32
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:58
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 21:14:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.