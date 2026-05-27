27.05.2026 18:57
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. İran'a yönelik olmazsa olmaz şart olarak her seferinde dile getirdiği ve müzakerelerin kilitlenmesinde ana neden olan "zenginleştirilmiş uranyum" meselesine değinen Trump, "İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz" dedi.

TRUMP'TAN "İRAN" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki müzakerelerin en büyük tıkanma noktası olan nükleer program konusuna değinen Trump, Tahran yönetimi geri adım atsa bile geri adım atmayacaklarını belirtti.

"YAPTIRIMLARI HAFİFLETMEYECEĞİZ"

Trump, nükleer müzakerelerin kilit maddesi olan uranyum meselesi hakkında, "İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı ne olursa olsun sürdüreceğinin en net işareti olarak değerlendirildi.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM" MÜZAKERELERİN ANA MADDESİ

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.

