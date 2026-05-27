Beşiktaş ve Fenerbahçe\'de de oynamıştı! Tolgay Arslan\'dan futbola veda

27.05.2026 18:47
Son olarak Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan, futbolculuk kariyerini 35 yaşında noktaladığını duyurdu.

Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla hafızalara kazınan tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. 

TOLGAY ARSLAN FUTBOLU BIRAKTI

Son iki sezondur Japonya’nın köklü kulüplerinden Sanfrecce Hiroshima’da başarıyla görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, futbolu bıraktığını "Gözyaşlarımı tutarak, ancak gururla bu satırları yazıyorum. Hayatımın en zor kararlarından biri olan aktif futbolu bırakma kararını verme zamanı geldi. Kariyerimi Sanfrecce Hiroshima'da sonlandırabildiğim için içtenlikle gurur duyuyorum. Sizlerden aldıklarımın sadece bir kısmını bile sahada geri verebildiysem, bundan daha mutlu olamazdım. Bana güvenip, inandığınız ve bu ailenin bir üyesi olarak kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Futbolu bıraksam da, bu şehirle ve bu kulüple olan bağım özel kalmaya devam edecek. Sevgilerle, Tolgay." sözleriyle açıkladı.

DORTMUND'DAN JAPONYA'YA UZANAN BAŞARI DOLU KARİYERİ

Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan Tolgay Arslan; Hamburg, Alemannia Aachen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City formalarını terlettikten sonra son durağı olan Sanfrecce Hiroshima’ya transfer olmuştu. Kariyeri boyunca kulüp düzeyinde A takım seviyesinde tam 477 resmi müsabakaya çıkan deneyimli orta saha, bu maçlarda takımına 49 gol ve 35 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı.

KOLEKSİYONUN ŞAMPİYONLUKLAR VAR

Başarılarla dolu bir geçmişi arkasında bırakan Arslan, Beşiktaş formasıyla iki kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Arslan, kariyerinin son dönemini geçirdiği Japonya'da ise Sanfrecce Hiroshima ile 1 Japonya Lig Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası kaldırdı.

