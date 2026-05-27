Yüksekova\'da 1 asırlık kurban geleneği: 140 kurban eşit paylaşıldı

27.05.2026 16:51  Güncelleme: 16:55
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Adaklı köyünde yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu kurban kesimi ve et paylaşımı geleneği bu bayramda da yaşatıldı. Kesilen 140 kurbanın etleri, zengin-fakir ayrımı gözetilmeden tüm hanelere eşit şekilde dağıtıldı.

Doski bölgesinde 150 hane ve yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Adaklı köyünün Halilava Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını belirlenen alanda kesti. Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar tarafından imece usulüyle kesilen 140 küçükbaş hayvanın etleri, tek bir noktada toplandı. Görevlendirilen köy sakinlerince titizlikle parçalanarak eşit paylara bölünen kurban etleri, zengin-fakir ayrımı gözetilmeksizin köydeki tüm hanelere dağıtıldı.

Köy büyüklerinden İmam Sıdık Metin, miras kalan bu dayanışma geleneğini bir asırdır aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi. Geleneğin bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Metin, "Bu geleneğimizi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Kurban kesen de kesmeyen de bu paylaşımdan yararlanıyor. Atalarımızdan kalan bu dayanışmayı bugün de devam ettiriyoruz. Bu bayramda yaklaşık 140 küçükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıkların etlerini eşit şekilde ayırıp, tüm hanelere dağıttık. Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkese eşit et veriyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Sabri Gemicioğlu, bu anlamlı geleneğin köylüler arasındaki bağları çok daha güçlü kıldığını belirterek, "Köyümüzde yıllardır devam eden bu uygulama sayesinde bayramın yardımlaşma ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz bu sayede daima canlı kalıyor" dedi.

Köy sakinleri, kesim ve dağıtım işlemlerinin ardından birbirleriyle bayramlaştı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
