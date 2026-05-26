Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

26.05.2026 22:32
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesini kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, kulübüyle sözleşme yeniledi. 

EMİRHAN İLKHAN TORINO'DA KALDI

Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı. Bordo-mavili kulüp oyuncunun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan'ın profesyonel kariyerine 17 yaşında adım attığı ve 2022 yazında Torino'ya transfer olduğu aktarıldı. Emirhan, daha sonra kiralık olarak Sampdoria ve Başakşehir formaları da giydi.

SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki futbolcu 2025-2026 sezonunda Torino ile 19'u Serie A, 3'ü İtalya Kupası olmak üzere 22 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti. 

