Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid\'de görüntülendiler

Son dönemin en popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun, bir süredir adının birlikte anıldığı Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı aşk sonunda kanıtlandı.

MADRID'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

İspanya'nın başkenti Madrid'de tatil yapan çift, bir restoranda baş başa yemek yerken objektiflere yakalandı. İkilinin net şekilde yüzlerinin göründüğü bu kareler, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

AŞK İDDİALARI KARŞISINDA SESSİZ KALMIŞLARDI

Daha önce Danimarka'nın Kopenhag şehrinde de birlikte tatil yaptıkları öne sürülen ikili, aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir ile yaşadığı geçmiş ilişkileriyle de çok konuşulan güzel oyuncu Saraçoğlu'nun, Poyraz Yosmaoğlu ile yakalanması magazin dünyasına bomba gibi düştü.