Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Fethiye’de faaliyet gösteren bir restoranın menü fiyatları, Haberler.com’un yaptığı haber sonrası ülke gündemine oturdu. Restoranda lahmacunun bin 450 liradan, kıymalı pidenin bin 500 liradan, margarita pizzanın ise bin 800 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kamuoyunda oluşan yoğun tepkinin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, denetim sürecine ilişkin resmi açıklama yaptı.

BAKANLIK DENETİM BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.

24 ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir.

"DENETİMLERİMİZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Fahiş fiyat listesi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, özellikle turizm bölgelerindeki fiyat tartışmaları yeniden alevlendi. Vatandaşlar, restoranlarda fiyat denetimlerinin artırılması gerektiğini savunurken, Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı inceleme dikkat çekti.

FAHİŞ FİYAT TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tatil bölgelerindeki restoran ve işletmelere yönelik fiyat tartışmaları yeniden gündeme gelirken, uzmanlar tüketicilere sipariş vermeden önce menü ve fiyat listelerini dikkatle incelemeleri çağrısında bulunuyor.