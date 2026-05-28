Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
28.05.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'un Fethiye’deki bir restoranda lahmacunun bin 450 lira ve kıymalı pidenin bin 500 liraya satıldığını gündeme getirmesinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, işletmede yapılan denetimlerde 24 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini ve idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca 5 ürün için dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderileceği bildirildi.

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm ilçesi Fethiye’de faaliyet gösteren bir restoranın menü fiyatları, Haberler.com’un yaptığı haber sonrası ülke gündemine oturdu. Restoranda lahmacunun bin 450 liradan, kıymalı pidenin bin 500 liradan, margarita pizzanın ise bin 800 liradan satılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kamuoyunda oluşan yoğun tepkinin ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, denetim sürecine ilişkin resmi açıklama yaptı.

BAKANLIK DENETİM BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır.

Büyük fırsatçılık!

24 ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir.

"DENETİMLERİMİZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

Büyük fırsatçılık!
Büyük fırsatçılık!

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Fahiş fiyat listesi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, özellikle turizm bölgelerindeki fiyat tartışmaları yeniden alevlendi. Vatandaşlar, restoranlarda fiyat denetimlerinin artırılması gerektiğini savunurken, Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı inceleme dikkat çekti.

FAHİŞ FİYAT TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tatil bölgelerindeki restoran ve işletmelere yönelik fiyat tartışmaları yeniden gündeme gelirken, uzmanlar tüketicilere sipariş vermeden önce menü ve fiyat listelerini dikkatle incelemeleri çağrısında bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Fethiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük fırsatçılık! '1.450 liraya lahmacun' haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ömer Aksoy Ömer Aksoy:
    Esnafın aç gözlüğü yerli ve yabancı turistleri sonunda tamamen bitirecek 5 0 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    esnaf çok merhametsiz oldu 3 0 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Bu tamamen işletmecinin para hırsı,hemen zengin olma yolunda,haksız kazancı can’ıylamı,mal’ıylamı ödeyecek ondan haberi yok. 0 0 Yanıtla
  • Gundi Boys Gundi Boys:
    sonra turizm biiti , turistler artik gelmiyor diye agliyorlar........ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Gabriel Sara’dan Aston Villa’ya olumlu sinyal Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal
Kılıçdaroğlu’nun “Militanlarına taş attırdı“ sözlerine Adnan Beker’den jet yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt

13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.